Влашич — о переходе в «Вест Хэм»: я прихожу в большой клуб, который многого от меня ждёт

Новичок «Вест Хэм Юнайтед» Никола Влашич рассказал об ожиданиях от выступления за команду из Лондона. Влашич перешёл в «Вест Хэм» из ЦСКА. Ранее он уже выступал в английской Премьер-лиге, когда принадлежал «Эвертону». Но в клубе из Ливерпуля хорвату закрепиться не удалось.
«Я уже намного более сильный игрок. И у меня другая психология, не такая, как в 19 лет. Прошло четыре года с тех пор, как я играл в АПЛ. И я чувствую, что должен теперь доказать самому себе.
Нет, у меня не было чувства, что я недостаточно хорош для игры в АПЛ. Но думаю, что была проблема с постоянно меняющимися тренерами.
Сейчас другая команда. Я прихожу в большой клуб, который от меня многого ждёт. И у меня самого большие ожидания от собственной игры», — цитирует Влашича Evening Standard.
- 1 сентября 2021
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