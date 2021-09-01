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С «Рубина» сняли запрет на регистрацию новых футболистов

С «Рубина» сняли запрет на регистрацию новых футболистов
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Палата Российского футбольного союза по разрешению споров сняла с казанского «Рубина» запрет на регистрацию новых футболистов, сообщает пресс-служба РФС.

Данный запрет был наложен на клуб из столицы Татарстана в августе 2021 года. Причиной подобного решения стала задолженность «Рубина» по трансферу форварда Ивана Игнатьева, который перешёл в казанскую команду из «Краснодара» в декабре 2019 года. Для снятия запрета «Рубину» необходимо было погасить долг и выплатить пени за нарушение сроков оплаты. Клуб выполнил поставленные условия и вновь получил право осуществлять регистрацию новых футболистов.

Напомним, в матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги «Краснодар» переиграл «Рубин» со счётом 2:0. «Рубин», набравший 11 очков, занимает пятое место в таблице РПЛ.

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