Нобелю Арустамяну предложили один из руководящих постов в РФС
Поделиться
Спортивный журналист Нобель Арустамян может получить руководящую должность в Российском футбольном союзе.
«Сегодня узнал, что Нобелю предложили один из руководящих постов в РФС! Нобель, брат, это правда?! Отвечай на звонки!» — написал комментатор Константин Генич в своём телеграме.
Напомним, Нобель Арустамян уволился с «Матч ТВ» после интервью с полузащитником «Ростова» Павлом Мамаевым. Журналист сообщил, что не хотел участвовать в этом проекте, который, по мнению Арустамяна, был больше похож на «Пусть говорят» или «Окна», а не на программу спортивного телеканала. Телеканал отказался снимать интервью с эфира, после чего Нобель Арустамян принял окончательное решение уйти по собственному желанию.
Новость по темеНобель Арустамян уволился с «Матч ТВ» из-за интервью с Мамаевым
Комментарии
- 1 сентября 2021
-
19:27
-
19:24
-
19:09
-
18:52
-
18:45
-
18:41
-
18:36
-
18:22
-
18:20
-
18:20
-
17:55
-
17:40
-
17:31
-
17:26
-
17:20
-
17:15
-
16:58
-
16:43
-
16:28
-
16:15
-
16:04
-
16:02
-
16:00
-
15:49
-
15:38
-
15:17
-
15:15
-
14:56
-
14:52
-
14:40
-
14:29
-
14:26
-
14:06
-
14:01
-
13:46
Партнерский контент