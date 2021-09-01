Нобелю Арустамяну предложили один из руководящих постов в РФС

Спортивный журналист Нобель Арустамян может получить руководящую должность в Российском футбольном союзе.



«Сегодня узнал, что Нобелю предложили один из руководящих постов в РФС! Нобель, брат, это правда?! Отвечай на звонки!» — написал комментатор Константин Генич в своём телеграме.



Напомним, Нобель Арустамян уволился с «Матч ТВ» после интервью с полузащитником «Ростова» Павлом Мамаевым. Журналист сообщил, что не хотел участвовать в этом проекте, который, по мнению Арустамяна, был больше похож на «Пусть говорят» или «Окна», а не на программу спортивного телеканала. Телеканал отказался снимать интервью с эфира, после чего Нобель Арустамян принял окончательное решение уйти по собственному желанию.