Корниленко назвал причины аренды Онугхи в «Рубин»

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко прокомментировал аренду нападающего клуба Германа Онугхи в казанский «Рубин».
«Герман получал мало игровой практики в «Крыльях». У него появилось предложение от «Рубина» и мы решили отпустить его. Выплату «Вайле» за его аренду, а это приличная сумма, нам делать не придётся. Можно ли назвать обменом между «Крыльями» и «Рубином» переходы Бегича и Онугхи? Оба перехода — аренды. Можно их связывать, можно не связывать. Кому как нравится. Главное, что мы хотели укрепить позицию центрального защитника. Есть ли право выкупа в аренде Сильвие Бегича? На данный момент — это просто аренда», — сказал Корниленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Онугха присоединился к «Крыльям Советов» в начале июля. В прошлом сезоне Онугха выступал за «Вайле», проведя в общей сложности 33 матча, забив 12 голов и сделав одну результативную передачу. Датский клуб выкупил права на Онугху у «Краснодара».
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