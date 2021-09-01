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Сборная Украины не смогла переиграть Казахстан в драматичном матче отбора ЧМ-2022

Сборная Украины не смогла переиграть Казахстан в драматичном матче отбора ЧМ-2022
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1 сентября сборная Казахстана принимала национальную команду Украины в матче 4-го тура отборочной стадии чемпионата мира по футболу – 2022. Встреча прошла на поле стадиона «Астана-Арена» в городе Нур-Султан. Её обслуживала бригада арбитров во главе с Донатасом Румшасом из Литвы. Встреча завершилась ничейным исходом — 2:2.

Уже на второй минуте счёт открыл нападающий сборной Украины Роман Яремчук, который откликнулся на передачу защитника Александра Караваева. На 68-й минуте форвард национальной команды Казахстана Абат Аймбетов поразил чужие ворота, но взятие было отменено после просмотра VAR. На 74-й минуте полузащитник Руслан Валиуллин сравнял счёт, а результативную передачу отдал Асхат Тагыберген. На 93-й минуте отличился нападающий сборной Украины Даниил Сикан. Но на 96-й минуте Руслан Валиуллин сделал дубль и установил окончательный счёт.

Сборная Украины за четыре тура набрала четыре очка и осталась на втором месте в турнирной таблице группы D. Казахстан (2) – на четвёртом.

ЧМ-2022 - Европа. Группа D. 4-й тур
01 сентября 2021, среда. 17:00 МСК
Казахстан
Окончен
2 : 2
Украина
0:1 Яремчук – 2'   1:1 Валиуллин – 74'   1:2 Сикан – 90+3'   2:2 Валиуллин – 90+6'
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