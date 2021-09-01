Станислав Крицюк стал игроком «Зенита» и провёл первую тренировку

Голкипер Станислав Крицюк стал игроком «Зенита» и уже провёл первую тренировку с новой командой. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.
Ранее журналист Педро Сепульведа сообщил, что Крицюк перейдёт из португальского клуба «Жил Висенте» в «Зенит». По информации инсайдера, голкипер, который раньше играл за «Краснодар», переходит в «Зенит». Сумма трансфера составит € 2 млн. Также в сделку включены различные бонусы.
В мае 2021 года Крицюк объявил об уходе из «Белененсеша». Голкипер провёл за португальский клуб 27 матчей, в которых пропустил 27 голов. Ранее Крицюк выступал в составе «Краснодара». За «быков» вратарь провёл 72 матча, в 33 из которых оставил ворота краснодарской команды в неприкосновенности. В сезоне-2019/2020 в шести матчах за «Краснодар» Крицюк пропустил семь мячей.
- 1 сентября 2021
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