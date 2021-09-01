Никола Влашич и Деян Ловрен выйдут в стартовом составе сборной Хорватии на матч с Россией

Сборная Хорватии назвала основной состав на матч 4-го тура отборочной стадии чемпионата мира – 2022 в Катаре с национальной командой России.



В стартовом составе выйдут следующие футболисты: Ливакович, Юранович, Ловрен, Гвардиол, Соса, Брозович, Ковачич, Пашалич, Влашич, Перишич, Крамарич.



Напомним, сегодня, 1 сентября, состоится матч 4-го тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года Россия — Хорватия. Встреча пройдёт на стадионе «Лужники» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Встречу обслужит бригада судей из Израиля во главе с Роем Рейншрейбером. Помогать ему будут ассистенты Рой Хассан и Идан Яркони. Резервный рефери — Эйтан Шмулевич.