«Ростов» и «Химки» хотят арендовать Мирзова у «Спартака»

«Ростов» и «Химки» хотят арендовать нападающего «Спартака» Резиуана Мирзова. Об этом «Чемпионату» сообщило два источника, знакомых с ситуацией. Ранее «РБ-Спорт» сообщал, что Мирзов до закрытия трансферного окна может покинуть «Спартак».



В «Спартак» Резиуан перешёл в 2019 году из «Ростова» после успешного выступления на правах аренды за «Тосно» и тульский «Арсенал». В ходе своей карьеры футболист также защищал цвета «Ахмата», «Торпедо», нальчикского «Спартака» и других клубов. В минувшем сезоне россиянин провёл 17 матчей за «Химки» в РПЛ на правах аренды, в которых забил 6 голов и сделал 2 результативные передачи.



В нынешнем сезоне нападающий вернулся в московский «Спартак». Он вышел на поле шесть раз, не отметившись результативными действиями. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в € 2,8 млн.

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