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«Айнтрахт» дал «Лацио» неправильный электронный адрес, чтобы избежать трансфера Костича

«Айнтрахт» дал «Лацио» неправильный электронный адрес, чтобы избежать трансфера Костича
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«Айнтрахт» специально дал «Лацио» неправильный электронный адрес, чтобы избежать ухода полузащитника Филипа Костича, сообщает Grand Hotel Calciomercato.

По информации источника, немецкий клуб обманывал «Лацио» в переговорах с римлянами, не желая продавать футболиста. «Орлы» были готовы отдать за игрока € 10,2 млн. По словам агента футболиста, римский клуб отправил официальный запрос, но «Айнтрахт» намеренно дал им неправильный электронный адрес, чтобы сказать игроку, что предложения не было. В доказательство этому он показал фотографию.

В прошлом сезоне Костич принял участие в 30 матчах в чемпионате Германии, забил 4 мяча и сделал 17 результативных передач. «Айнтрахт» в прошлом сезоне Бундеслиги занял 5-е место, одержав в 34 матчах 16 побед, потерпев 6 поражений и 12 раз сыграв вничью. «Лацио» занял 6-е место в Серии А в сезоне-2020/2021, одержав в 38 матчах 21 победу, потерпев 12 поражений и 5 раз сыграв вничью.

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