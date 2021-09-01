«Айнтрахт» дал «Лацио» неправильный электронный адрес, чтобы избежать трансфера Костича

«Айнтрахт» специально дал «Лацио» неправильный электронный адрес, чтобы избежать ухода полузащитника Филипа Костича, сообщает Grand Hotel Calciomercato.
По информации источника, немецкий клуб обманывал «Лацио» в переговорах с римлянами, не желая продавать футболиста. «Орлы» были готовы отдать за игрока € 10,2 млн. По словам агента футболиста, римский клуб отправил официальный запрос, но «Айнтрахт» намеренно дал им неправильный электронный адрес, чтобы сказать игроку, что предложения не было. В доказательство этому он показал фотографию.
В прошлом сезоне Костич принял участие в 30 матчах в чемпионате Германии, забил 4 мяча и сделал 17 результативных передач. «Айнтрахт» в прошлом сезоне Бундеслиги занял 5-е место, одержав в 34 матчах 16 побед, потерпев 6 поражений и 12 раз сыграв вничью. «Лацио» занял 6-е место в Серии А в сезоне-2020/2021, одержав в 38 матчах 21 победу, потерпев 12 поражений и 5 раз сыграв вничью.
- 1 сентября 2021
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