«Локомотив» намекнул на переход Анджорина

Пресс-служба «Локомотива» опубликовала новый ролик в своём «твиттере». Москвичи намекнули на переход полузащитника «Челси» Фаустино Анджорина.
В ролике показано, как некий человек вылетает из Лондона. Видео москвичи сопроводили британским флагом.
Запись можно посмотреть в «твиттере» «Локомотива».
Ранее сообщалось, что клубы полностью согласовали переход игрока. Анджорин ранее прошёл медобследование в Лондоне перед трансфером в «Локомотив». Сообщалось, что 19-летний хавбек будет арендован «Локомотивом».
В соглашении между клубами пропишут опцию выкупа за £ 17 млн (около € 20 млн). Директор «Локомотива» Ральф Рангник намерен активировать эту опцию следующим летом. В контракт также включат опцию обратного выкупа для «Челси» за £ 34 млн (около € 40 млн).
Анджорин провёл за основную команду синих пять матчей, результативными действиями не отметился. Одной из встреч стала игра 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов — 2020/2021 с «Краснодаром» (1:1), в которой Фаустино сыграл 80 минут. За молодёжную команду «Челси» Анджорин провёл 35 матчей, забил 16 голов, отдал 12 голевых передач.
Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость англичанина в € 2,3 млн. Его контракт с «Челси» действителен до лета 2025 года.
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