Болельщики подготовили стильный баннер к дебюту Карпина в сборной России

Болельщики сборной России отметили дебют Валерия Карпина в национальной команде. В честь тренера они перед матчем квалификации ЧМ-2022 со сборной Хорватии растянули стильный баннер. На нём размещено стилизованное изображение Карпина.

Фото: «Чемпионат»

Россия и Хорватия встречаются в матче 4-го тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. Встреча проходит на стадионе «Лужники» в Москве. Стартовый свисток прозвучал в 21:45 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Встречу обслуживает бригада судей из Израиля во главе с Роем Рейншрейбером. Помогают ему ассистенты Рой Хассан и Идан Яркони. Резервный рефери — Эйтан Шмулевич.

Карпин возглавил сборную России после Евро-2020. Он сменил на этом посту Станислава Черчесова.