Матч Молдавия — Австрия не может начаться из-за дрона, зависшего над полем

Матч четвёртого тура отборочного цикла к чемпионату мира – 2022, в котором сойдутся сборные Молдавии и Австрия, не может начаться из-за дрона, зависшего над полем, сообщает Moldfootball.com.



Над полем завис дистанционно управляемый дрон, который, по мнению официальных лиц матча, не позволяет начать игру. Пока что не удалось установить, кому принадлежит устройство, которое по-прежнему висит над стадионом. В данный момент команды Молдавии и Австрии покинули поле и ушли в раздевалку. Игра не начнётся, пока дрон не будет убран.



Напомним, 6 июня сборная Молдавии прервала серию из 20 матчей без побед подряд. В последний раз молдаване одерживали победу два года назад — в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года была переиграна сборная Андорры (1:0).

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