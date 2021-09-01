«Зенит» обратился к Бразилии с просьбой вернуть Клаудиньо и Малкома в расположение клуба

«Зенит» обратился к национальной команде Бразилии с просьбой вернуть полузащитников Малкома и Клаудиньо в расположение клуба из Санкт-Петербурга, сообщает Globo Esporte.



27 августа стало известно, что Малком вошёл в дополнительный список футболистов, приглашённых для участия в отборочном этапе ЧМ. Ранее в сборную Бразилии вызвали другого игрока «Зенита» — Клаудиньо.



Напомним, в матчах квалификации ЧМ-2022 сборная Бразилии сыграет с национальными командами Чили, Аргентины и Перу 2, 5 и 7 сентября соответственно.



Ранее Малком был вызван в сборную Бразилии для участия в Олимпийских играх в Токио. Гол, забитый полузащитником в дополнительное время финального матча, принёс команде Андре Жардине золотые медали Олимпиады.

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