Антон Заболотный заменил Алексея Миранчука в матче Россия — Хорватия

В перерыве матча четвёртого тура отборочного цикла к чемпионату мира – 2022, в котором играют сборные России и Хорватии, произошла замена. Главный тренер российской национальной команды Валерий Карпин принял решение заменить полузащитника Алексея Миранчука на нападающего Антона Заболотного. К перерыву команды так и не смогли отличиться — 0:0. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию.
Встречу обслуживает бригада арбитров из Израиля во главе с Роем Рейншрейбером. В роли ассистентов выступают Рой Хассан и Идан Яркони. Резервный арбитр — Эйтан Шмулевич.
Напомним, в сентябре сборная России также сыграет с национальными командами Кипра и Мальты. Встречи отборочного турнира чемпионата мира 2022 года состоятся 4 и 7 сентября соответственно. В группе H также выступают сборные Словакии и Словении.
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