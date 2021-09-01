Бразилия пожаловалась на «Зенит» в ФИФА из-за требования вернуть Малкома и Клаудиньо

Федерация футбола Бразилии направила жалобу в ФИФА. Бразильская сторона не согласилась с требованием питерцев вернуть полузащитника Клаудиньо и форварда Малкома. «Зенит» потребовал, чтобы футболисты вернулись в расположение команды.

Из-за требования «Зенита» футболисты решили не принимать участия в матче квалификации чемпионата мира 2022 года со сборной Чили. В результате Бразилия направила жалобу в ФИФА.

«Руководствуясь правилами ФИФА, мы поговорили с игроками и объяснили, что к ним не могут быть приняты санкции. Тем не менее, после беседы с главным тренером Тите и координатором сборной Жунинио Паулистой они приняли решение вернуться в клуб.

Мы выражаем несогласие с действиями «Зенита». В итоге мы подали жалобу в ФИФА, приложив документы, направленные российским клубом. Надеемся, что «Зенит» будет наказан в соответствии с правилами ФИФА», — говорится в сообщении сборной Бразилии.