Бразилия пожаловалась на «Зенит» в ФИФА из-за требования вернуть Малкома и Клаудиньо

Федерация футбола Бразилии направила жалобу в ФИФА. Бразильская сторона не согласилась с требованием питерцев вернуть полузащитника Клаудиньо и форварда Малкома. «Зенит» потребовал, чтобы футболисты вернулись в расположение команды.
Из-за требования «Зенита» футболисты решили не принимать участия в матче квалификации чемпионата мира 2022 года со сборной Чили. В результате Бразилия направила жалобу в ФИФА.
«Руководствуясь правилами ФИФА, мы поговорили с игроками и объяснили, что к ним не могут быть приняты санкции. Тем не менее, после беседы с главным тренером Тите и координатором сборной Жунинио Паулистой они приняли решение вернуться в клуб.
Мы выражаем несогласие с действиями «Зенита». В итоге мы подали жалобу в ФИФА, приложив документы, направленные российским клубом. Надеемся, что «Зенит» будет наказан в соответствии с правилами ФИФА», — говорится в сообщении сборной Бразилии.
- 1 сентября 2021
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