Роналду ударил защитника Ирландии О’Ши, откинувшего мяч перед пенальти португальцев

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду ударил защитника национальной команды Ирландии Дару О’Ши, откинувшего мяч перед пробитием пенальти. Этот момент попал в телевизионную трансляцию. В эти минуты проходит матч четвёртого тура отборочного цикла к чемпионату мира – 2022, в котором играют Португалия и Ирландия. Гости ведут со счётом 1:0.



Уже на 15-й минуте хозяева получили право на пенальти. 11-метровый удар исполнил капитан португальцев Криштиану Роналду, но он не смог переиграть вратаря соперника. Удар форварда «Манчестер Юнайтед» отразил 18-летний голкипер Гэвин Базуну.



Если бы Роналду забил, то он бы стал новым рекордсменом по количеству голов за сборные. Роналду мог забить 110-й мяч в карьере за свою сборную. В настоящее время португальский бомбардир делит первое место в рейтинге с бывшим нападающим сборной Ирана Али Даеи. Оба футболиста забили по 109 мячей за свои сборные.

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