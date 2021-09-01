«Зенит» через РФС и УЕФА пытается добиться равных условий проведения матча с «Челси»

«Зенит» отправил письмо в РФС с просьбой обратиться в УЕФА для рассмотрения ситуации вокруг гостевого матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Челси» (14 сентября). Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.
«На данный момент есть риск нарушения спортивного принципа на данной игре. При этом ФИФА и УЕФА до сих пор не разъяснили ситуацию с допуском игроков на матч. Дело в том, что многие страны Южной Америки по законам Англии находятся в красной ковидной зоне, и питерский клуб рискует остаться без трёх игроков основного состава: Клаудиньо, Малком и Барриос.
«Зенит» уже намерен вернуть игроков обратно в команду. Также остаётся открытым вопрос, на каком основании английские клубы имели право не отпускать игроков на соревнования под эгидой ФИФА — напомним, согласно международном правилам, если во время трансферного окна национальной федерации вызванный в сборную игрок остался в расположении клуба, его участие в еврокубках запрещено.
«Зенит» будет настаивать на соблюдении спортивного принципа, чтобы все игроки, заявленные за свои команды, смогли принять участие матче, вплоть до переноса игры на нейтральное поле, и об этом клуб уведомил РФС», — сказал источник «Чемпионату».
- 1 сентября 2021
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