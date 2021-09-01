Сборная России сыграла вничью с Хорватией в первом матче под руководством Валерия Карпина

1 сентября состоялся матч четвёртого тура отборочного цикла к чемпионату мира – 2022, в котором сыграли сборные России и Хорватии. Встреча прошла на поле стадиона «Лужники» в Москве. Её обслуживала бригада арбитров из Израиля во главе с Роем Рейншрейбером. В роли ассистентов выступили Рой Хассан и Идан Яркони. Резервный арбитр — Эйтан Шмулевич. Матч завершился ничейным исходом – 0:0.
Встреча изобиловала борьбой, но главный арбитр продемонстрировал всего лишь две жёлтые карточки. Их получили полузащитники сборной России Дмитрий Баринов и Денис Черышев. Национальная команда Хорватии владела территориальным преимуществом и нанесла больше ударов по воротам.
Сборная России за четыре проведённых тура набрала семь очков и занимает второе место в турнирной таблице группы H. Национальная команда Хорватии (7) – находится выше по дополнительным показателям.
- 1 сентября 2021
-
23:55
-
23:50
-
23:45
-
23:41
-
23:41
-
23:41
-
23:38
-
23:36
-
23:10
-
23:04
-
23:01
-
22:51
-
22:46
-
22:34
-
22:24
-
22:14
-
22:07
-
22:06
-
21:59
-
21:38
-
21:24
-
21:07
-
20:54
-
20:52
-
20:46
-
20:38
-
20:29
-
20:18
-
19:51
-
19:36
-
19:27
-
19:24
-
19:09
-
18:52
-
18:45