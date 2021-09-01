Сборная России сыграла вничью с Хорватией в первом матче под руководством Валерия Карпина

1 сентября состоялся матч четвёртого тура отборочного цикла к чемпионату мира – 2022, в котором сыграли сборные России и Хорватии. Встреча прошла на поле стадиона «Лужники» в Москве. Её обслуживала бригада арбитров из Израиля во главе с Роем Рейншрейбером. В роли ассистентов выступили Рой Хассан и Идан Яркони. Резервный арбитр — Эйтан Шмулевич. Матч завершился ничейным исходом – 0:0.



Встреча изобиловала борьбой, но главный арбитр продемонстрировал всего лишь две жёлтые карточки. Их получили полузащитники сборной России Дмитрий Баринов и Денис Черышев. Национальная команда Хорватии владела территориальным преимуществом и нанесла больше ударов по воротам.

Сборная России за четыре проведённых тура набрала семь очков и занимает второе место в турнирной таблице группы H. Национальная команда Хорватии (7) – находится выше по дополнительным показателям.