Сборные Словакии и Словении сыграли вничью в матче отбора ЧМ-2022

В Любляне (Словения) на стадионе «Стожице» завершился матч отборочного турнира чемпионата мира 2022 года в группе H, в котором встречались сборные Словении и Словакии. Встреча завершилась вничью — 1:1.



Счёт в матче был открыт на 32-й минуте встречи — отличился нападающий гостей Роберт Боженик. Через 10 минут словенцам удалось отыграться — гол на свой счёт записал Петар Стоянович. Больше до финального свистка зрители голов так и не увидели.



Сборная Словении смогла прервать серию из двух поражений. Всего на счету словенцев одна победа, два поражения и одна ничья. Сборная Словакии сыграла в третий раз вничью в четырёх матчах отбора чемпионата мира 2022 года, на их счету шесть очков за три ничьи и одну победу в группе.



Сборная Словении следующий матч проведёт дома с национальной командой Мальты, сборная Словакии дома сыграет с Хорватией. Обе встречи пройдут 4 сентября.