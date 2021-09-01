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Сборные Словакии и Словении сыграли вничью в матче отбора ЧМ-2022

Сборные Словакии и Словении сыграли вничью в матче отбора ЧМ-2022
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В Любляне (Словения) на стадионе «Стожице» завершился матч отборочного турнира чемпионата мира 2022 года в группе H, в котором встречались сборные Словении и Словакии. Встреча завершилась вничью — 1:1.

Счёт в матче был открыт на 32-й минуте встречи — отличился нападающий гостей Роберт Боженик. Через 10 минут словенцам удалось отыграться — гол на свой счёт записал Петар Стоянович. Больше до финального свистка зрители голов так и не увидели.

Сборная Словении смогла прервать серию из двух поражений. Всего на счету словенцев одна победа, два поражения и одна ничья. Сборная Словакии сыграла в третий раз вничью в четырёх матчах отбора чемпионата мира 2022 года, на их счету шесть очков за три ничьи и одну победу в группе.

Сборная Словении следующий матч проведёт дома с национальной командой Мальты, сборная Словакии дома сыграет с Хорватией. Обе встречи пройдут 4 сентября.

ЧМ-2022 - Европа. Группа H. 4-й тур
01 сентября 2021, среда. 21:45 МСК
Словения
Окончен
1 : 1
Словакия
0:1 Боженик – 32'   1:1 Стоянович – 42'
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