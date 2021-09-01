Гол Гризманна помог Франции избежать поражения в матче с Боснией и Герцеговиной

В Страсбурге на стадионе «Стад де ла Мено» завершился матч квалификации чемпионата мира 2022 года. Сборная Франции принимала команду Боснии и Герцеговины. Встреча закончилась со счётом 1:1.
На 36-й минуте гостей вперёд вывел Эдин Джеко. Но уже через три минуты равновесие в счёте восстановил Антуан Гризманн.
В начале второго тайма хозяева остались в меньшинстве, на 51-й минуте прямую красную карточку получил Жюль Кунде. В оставшееся время счёт уже так и не изменился.
Франция набрала восемь очков и упрочила лидерство в турнирной таблице группы D. Второе место здесь занимает сборная Украины (4). Босния и Герцеговина набрала два очка и поднялась на 4-е место в турнирной таблице.
В следующем туре Франция сыграет в гостях с Украиной, а Босния и Герцеговина будет принимать Казахстан.
- 1 сентября 2021
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