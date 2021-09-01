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Гол Гризманна помог Франции избежать поражения в матче с Боснией и Герцеговиной

Гол Гризманна помог Франции избежать поражения в матче с Боснией и Герцеговиной
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В Страсбурге на стадионе «Стад де ла Мено» завершился матч квалификации чемпионата мира 2022 года. Сборная Франции принимала команду Боснии и Герцеговины. Встреча закончилась со счётом 1:1.

На 36-й минуте гостей вперёд вывел Эдин Джеко. Но уже через три минуты равновесие в счёте восстановил Антуан Гризманн.

В начале второго тайма хозяева остались в меньшинстве, на 51-й минуте прямую красную карточку получил Жюль Кунде. В оставшееся время счёт уже так и не изменился.

Франция набрала восемь очков и упрочила лидерство в турнирной таблице группы D. Второе место здесь занимает сборная Украины (4). Босния и Герцеговина набрала два очка и поднялась на 4-е место в турнирной таблице.

В следующем туре Франция сыграет в гостях с Украиной, а Босния и Герцеговина будет принимать Казахстан.

ЧМ-2022 - Европа. Группа D. 4-й тур
01 сентября 2021, среда. 21:45 МСК
Франция
Окончен
1 : 1
Босния и Герцеговина
0:1 Джеко – 36'   1:1 Гризманн – 39'
Удаления: Кунде – 51' / нет
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