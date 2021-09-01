Роналду стал лучшим бомбардиром в истории сборных, забив в ворота Ирландии

Португальский форвард Криштиану Роналду забил 110-й мяч в составе национальной команды. Нападающий стал рекордсменом по количеству голов в истории сборных. Он превзошёл рекорд иранского форварда Али Даеи, который за карьеру забил 109 мячей.

Роналду отличился в концовке встречи квалификации ЧМ-2022 со сборной Ирландии. Португалец мог забить исторический гол ещё в первом тайме, но не реализовал пенальти. А в концовке первого тайма ирландцы вышли вперёд.

В результате уже в компенсированное время второго тайма 36-летний португалец сравнял счёт и помог своей команде избежать поражения. Более того, ещё через шесть минут капитан португальцев оформил дубль и принёс своей команде победу.

Напомним, ранее Роналду сменил клубную прописку. Португалец решил вернуться в «Манчестер Юнайтед», в английский клуб он перешёл из «Ювентуса».