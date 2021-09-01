Турция упустила победу в матче с Черногорией в квалификации ЧМ-2022

В Стамбуле на стадионе «Водафон Парк» состоялся очередной матч квалификации чемпионата мира 2022 года. Сборная Турции на своём поле сыграла вничью с Черногорией со счётом 2:2. На 9-й минуте хозяев вперёд вывел Дженгиз Ундер, а на 30-й минуте отличился Юсуф Языджи.

В концовке первого тайма Адам Марушич отыграл один мяч, а ничью гостям принёс Ристо Радунович, забивший на 7-й добавленной минуте.

Сборная Турции набрала 8 очков и сохранила лидерство в турнирной таблице группы G. Далее в турнирной таблице группы располагаются сразу несколько команд, набравших по семь очков.

Сборная Черногории, набрав семь очков, находится на 3-м месте в турнирной таблице.