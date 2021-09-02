Прядкин: не допускаю, что РПЛ может уйти с федерального канала

Президент Российской Премьер-Лиги Сергей Прядкин заявил, что не допускает варианта, при котором показ РПЛ не будет осуществляться на федеральных каналах.
«Предложение от «Газпром-медиа» пришло вчера, они соблюли все формальности. На этой неделе, скорее всего, восьмого числа, мы рассмотрим это предложение и дадим ответ. То, что все пишут о тендере, мы идём в него. Мы не пойдём только в том случае, как я говорил, если будет десять миллиардов. Плюс, если будет хорошее предложение. Предложение соответствует рынку и ожиданиям, которые мы подразумевали. Вы не думаете, что мы сразу согласились. Мы понимаем рынок и понимаем, откуда цифры берёт HyperCube. Предложения, которые пришли — мы их рассмотрим. Меня пока предложение «Газпром-медиа» устраивает, оно достойно внимания РПЛ.
То, что лига может уйти с федерального канала, я не допускаю. Эти условия важны и для наших команд. Я уверен в том, что те интернет-компании, которые изъявили желание участвовать в тендере — будут в коннекте с федеральным каналом», — передаёт слова Прядкина корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.
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