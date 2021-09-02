Дюков прокомментировал ничью в матче Россия — Хорватия

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков поделился впечатлениями от матча квалификации ЧМ-2022 Россия — Хорватия. Встреча закончилась со счётом 0:0. Этот матч стал дебютным для Валерия Карпина в качестве главного тренера национальной команды.

«Ожидания оправдались. Неплохая игра. Чего жду дальше? Нужно побеждать. Местами сегодня был смелый футбол: как в первом, так и во втором тайме. Хотелось бы, чтобы его было больше», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.

Сборная России за четыре проведённых тура набрала семь очков и занимает второе место в турнирной таблице группы H. Национальная команда Хорватии (7) – находится выше по дополнительным показателям.