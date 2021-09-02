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Главный тренер сборной Хорватии прокомментировал ничью с Россией

Главный тренер сборной Хорватии прокомментировал ничью с Россией
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Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич прокомментировал ничейный исход в матче 4-го тура отбора к чемпионату мира – 2022 с национальной командой России.

«Получить очко против команды в гостях, которую считаешь самым сильным соперником и фаворитом — отлично. Доволен всем кроме результата. Считаю, хорошо играли, контроллировали ход игры, но не смогли забить. У нас были проблемы: была всего одна тренировка до матча, на разминки лишились центрального защитника», — передаёт слова Далича корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

1 сентября состоялся матч четвёртого тура отборочного цикла к чемпионату мира – 2022, в котором сыграли сборные России и Хорватии. Встреча прошла на поле стадиона «Лужники» в Москве. Матч завершился ничейным исходом – 0:0.

Сборная России за четыре проведённых тура набрала семь очков и занимает второе место в турнирной таблице группы H. Национальная команда Хорватии (7) – находится выше по дополнительным показателям.

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