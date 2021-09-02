Прядкин: для первого матча сборная России играла смело

Президент Российской Премьер-Лиги Сергей Прядкин прокомментировал игру российской сборной в матче с национальной командой Хорватии (0:0).



«По первому тайму коллеги сказали, что сборная резво играет. Моё мнение — для первого матча играли смело. Рядом сидел Шукер, который сказал, что да, наша сборная играет резво.



Захарян талантливый парень, реализация придёт, нужно набраться опыта и результат будет. Не зря ряд клубов заявляют о желании его приобрести.



Возможно, игра была немного дерзкая. В игре удивил напор, видимо, у Карпина есть талант мотиватора.



Меня не удивило, что не сыграл Смолов. Решение принимает тренер и мне некорректно говорить, что правильно, а что нет.



Мы надеемся, что этой сборной по силам выйти на чемпионат мира. Результат этого матча неплохой, мы ждали трудную игру. Эта игра была за очки.



Кипр отобрал очки у эффективных сборных, а то, что выиграла Мальта, ну, всякое бывает», — передаёт слова Прядкина корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.