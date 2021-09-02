Хабиб Нурмагомедов оценил дебют Карпина в сборной России

Российский боец ММА, экс-чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов поделился впечатлениями от матча квалификации чемпионата мира 2022 года Россия — Хорватия. Встреча закончилась со счётом 0:0. Этот матч стал дебютным в качестве главного тренера для Валерия Карпина.

«Команда свежая, но нужно сыграться. Захарян? Лучший игрок сегодня. Вместе с Гильерме — он пару раз вытащил, да и уверенно играл.

Смолова не хватало, Макарова можно было привлечь. Они бы помогли. Дзюба? Заболотный такой же игрок по уровню. Артём долгое время был лучшим? Я тоже долгое время был чемпионом UFC, но сейчас там уже другой чемпион. Кто был самым дерзким? Захарян! Он здорово играл на острие», — передаёт слова Нурмагомедова корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.