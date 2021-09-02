Валерий Карпин: когда изучили Хорватию, появилась идея с Миранчуком

Главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил причины, по которым в стартовый состав национальной команды на матч с хорватами не попал ни один ярко выраженный нападающий.



«Планировали сыграть с ложной девяткой, чтобы за Миранчуком выдергивались центральные защитники Хорватии. Должны были использовать эти разрывы между центральными и крайними защитниками. Задумка такая была, но получилось не всё. Для прессинга — что центральный нападающий, что Лёша Миранчук может выполнять. Во втором тайме выпустил Заболотного, а не Смолова, чтобы отодвинуть игру с нашей половины поля. Понимали, что будет тяжело.

Когда изучили Хорватию, появилась идея с Миранчуком. Не знаю, была ли она первой, второй или третьей, но было несколько вариантов состава. Остановились на этом.



Захарян для 18-летнего футболиста сыграл более чем достойно. Пока были силы, выглядел хорошо, не выпадал, не было растерянности, не тушевался. Были потери, но не только у него. Это всё от большого желания», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.



Матч завершился вничью со счётом 0:0.