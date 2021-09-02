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Карпин: нельзя сказать, что доволен результатом и игрой. Удовлетворение есть

Карпин: нельзя сказать, что доволен результатом и игрой. Удовлетворение есть
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин подвёл итоги матча отборочного турнира чемпионата мира 2022 года между сборными России и Хорватии. Этот матч был дебютным для Карпина в роли главного тренера национальной сборной.

«Нельзя сказать, что доволен результатом и игрой. Удовлетворение есть. Окей, одно очко — двигаемся дальше. Буду удовлетворён, если обыграем Кипр и Мальту. Сейчас волнения нет, есть уже отходняк», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Встреча завершилась вничью — 0:0.

Сборная России за четыре проведённых тура набрала семь очков и занимает второе место в турнирной таблице группы H. Национальная команда Хорватии (7) находится выше по дополнительным показателям.

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