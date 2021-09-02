Карпин: нельзя сказать, что доволен результатом и игрой. Удовлетворение есть

Главный тренер сборной России Валерий Карпин подвёл итоги матча отборочного турнира чемпионата мира 2022 года между сборными России и Хорватии. Этот матч был дебютным для Карпина в роли главного тренера национальной сборной.



«Нельзя сказать, что доволен результатом и игрой. Удовлетворение есть. Окей, одно очко — двигаемся дальше. Буду удовлетворён, если обыграем Кипр и Мальту. Сейчас волнения нет, есть уже отходняк», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.



Встреча завершилась вничью — 0:0.



Сборная России за четыре проведённых тура набрала семь очков и занимает второе место в турнирной таблице группы H. Национальная команда Хорватии (7) находится выше по дополнительным показателям.