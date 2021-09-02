Карпин: не спрашивал у Кафанова, почему он выбрал Гильерме
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин признался, что не спрашивал у Виталия Кафанова о причинах, по которым он поставил Маринато Гильерме на матч отбора ЧМ-2022 со сборной Хорватии.
«Я не спрашивал у Кафанова объяснений, почему он выбрал Гильерме. До того, как Витальевич сказал, что будет Гильерме, мы обсуждали плюсы и минусы всех вратарей. Но насколько понимаю, в большой степени сыграл роль опыт таких матчей», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Встреча завершилась вничью — 0:0.
Сборная России за четыре проведённых тура набрала семь очков и занимает второе место в турнирной таблице группы H. Национальная команда Хорватии (7) находится выше по дополнительным показателям.
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