Карпин: не спрашивал у Кафанова, почему он выбрал Гильерме

Главный тренер сборной России Валерий Карпин признался, что не спрашивал у Виталия Кафанова о причинах, по которым он поставил Маринато Гильерме на матч отбора ЧМ-2022 со сборной Хорватии.



«Я не спрашивал у Кафанова объяснений, почему он выбрал Гильерме. До того, как Витальевич сказал, что будет Гильерме, мы обсуждали плюсы и минусы всех вратарей. Но насколько понимаю, в большой степени сыграл роль опыт таких матчей», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.



Встреча завершилась вничью — 0:0.



Сборная России за четыре проведённых тура набрала семь очков и занимает второе место в турнирной таблице группы H. Национальная команда Хорватии (7) находится выше по дополнительным показателям.