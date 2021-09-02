Валерий Карпин объяснил позицию Головина в матче с Хорватией

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о тактических задумках на матч квалификации ЧМ-2022 со сборной Хорватии. Карпин пояснил, почему отправил полузащитника Александра Головина в центр поля.
«Головина опустил в центра поля, потому что, на мой взгляд, он — центральный полузащитник, а не игрок фланга. Ионов и Захарян постоянно играют на фланговых позициях. Головин в центре поля должен был помочь, особенно с его объёмом. Плюс, естественно, как игрок такого уровня он может наладить позиционные атаки, контроль, контратаки. Да вообще всё что угодно.
Головиным доволен. Он может играть ещё лучше. Не сомневаюсь в этом», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Встреча России и Хорватии закончилась ничьей (0:0).
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