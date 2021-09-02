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«Это мой рекорд, и он уникален». Роналду — о 111 голах за сборную Португалии

«Это мой рекорд, и он уникален». Роналду — о 111 голах за сборную Португалии
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Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду прокомментировал свой рекорд. Форвард забил 111 голов за национальную команду и превзошёл достижение иранского форварда Али Даеи, который за карьеру забил 109 мячей на международном уровне. Криштиану Роналду оформил дубль в матче четвёртого тура отборочной стадии к чемпионату мира – 2022 с Ирландией (2:1).

«Помощь болельщиков очень важна. Фанаты придали нам сил. Я счастлив помочь сборной победить, счастлив побить рекорд, но команда важнее всего.

Это мой рекорд, и он уникален. Я безумно рад, это ещё один рекорд в моей карьере. Моя мотивация исходит из желания продолжать играть в футбол, а также из моего недавнего контракта, благодаря которому я вернулся домой, чему очень рад.

Очень важно вставать каждый день с желанием стать лучше, радовать болельщиков и своих детей», — цитирует Роналду пресс-служба УЕФА.

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