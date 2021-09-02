Карпин высказался о продаже шарфов с его изображением за 900 руб. перед матчем с Хорватией

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал атмосферу на стадионе во время матча с Хорватией (0:0) в отборе на ЧМ-2022.

«900 рублей стоят шарфы с моим изображением? Ну если бы мне по соточке с каждого отстёгивали, то вообще нормально было бы. Не надо культивировать мой образ, это всё искусственное, долго это работать не будет. Мы должны культивировать наш образ игрой сборной. Об этом я и думаю, чтобы за неё хотелось болеть.

Атмосфера обалденная. Спасибо болельщикам. Давненько мы в такой не играли: и клубы, и сборная. Это помогло ребятам, когда сил было мало», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Сборная России за четыре проведённых тура набрала семь очков и занимает второе место в турнирной таблице группы H. Национальная команда Хорватии (7) – находится выше по дополнительным показателям.