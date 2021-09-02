Влашич прокомментировал результат матча сборной Хорватии с Россией в отборе на ЧМ-2022
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Полузащитник сборной Хорватии Никола Влашич прокомментировал результат матча с национальной командой России в отборочной стадии чемпионата мира по футболу 2022 года. Матч состоялся в Москве на стадионе «Лужники» и завершился со счётом 0:0.
«Я отыграл в России три хороших года своей карьеры, так что у меня останутся хорошие воспоминания. Но сегодня, полагаю, нужно было играть лучше и побеждать. Эта обновленная сборная России смотрелась живо и вполне нормально — играть против нее было непросто», — приводит слова Влашича официальный сайт УЕФА.
Сборная России за четыре проведённых тура набрала семь очков и занимает второе место в турнирной таблице группы H. Национальная команда Хорватии (7) – находится выше по дополнительным показателям.
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