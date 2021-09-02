Арсен Захарян: футбол вознаграждает за весь вложенный мной за прошедшие годы труд

Полузащитник сборной России Арсен Захарян высказался о завершившемся матче со сборной Хорватии (0:0) в отборочном этапе ЧМ-2022.

«Эмоции хорошие. Хотелось выиграть, но матч получился неплохой. Поэтому доволен. Мой момент на 15-й минуте? Убрал под правую, ударил, но чуть не исполнил. Наверное, надо было быть хладнокровнее. Дай бог, еще будут моменты в следующем матче. Да, всего год назад я играл в третьем российском дивизионе, а теперь я в сборной и очень этому рад! Футбол вознаграждает за весь вложенный мной за прошедшие годы труд», — приводит слова Захаряна официальный сайт УЕФА.

Ранее сообщалось, что Захарян стал самым молодым полевым игроком в истории сборной России. Он дебютировал за национальную команду в возрасте 18 лет 3 месяцев и 5 дней.