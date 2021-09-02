Карпин подмигивал Даличу, Заболотному прилетало по носу. Россия — Хорватия: лучшие фото

1 сентября в Москве на поле стадиона «Лужники» национальная команда России сыграла вничью со сборной Хорватии в отборочном матче на ЧМ-2022. Встреча завершилась со счётом 0:0.
Валерий Карпин подвёл итоги матча, который стал дебютным для него в роли главного тренера национальной сборной.
«Нельзя сказать, что доволен результатом и игрой. Удовлетворение есть. Окей, одно очко — двигаемся дальше. Буду удовлетворён, если обыграем Кипр и Мальту. Сейчас волнения нет, есть уже отходняк», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Сборная России за четыре проведённых тура набрала семь очков и занимает второе место в турнирной таблице группы H. Национальная команда Хорватии (7) – находится выше по дополнительным показателям.
Лучшие кадры с матча Россия — Хорватия — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.
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