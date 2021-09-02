Килиан Мбаппе получил повреждение в матче со сборной Боснии с Герцеговины
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Нападающий национальной команды Франции и «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе получил травму в матче отборочного этапа чемпионата мира по футболу 2022 с Боснией и Герцеговиной (1:1), сообщает Lequipe.
По данным источника, француз почувствовал боль в игре и был заменён под самый занавес встречи. В четверг, 2 сентября форвард пройдёт медицинское обследование, после чего будет принято решение об участии игрока в следующих матчах.
Франция набрала восемь очков и упрочила лидерство в турнирной таблице группы D. Второе место здесь занимает сборная Украины (4). Босния и Герцеговина набрала два очка и поднялась на 4-е место в турнирной таблице.
В следующем туре Франция сыграет в гостях с Украиной, а Босния и Герцеговина будет принимать Казахстан.
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