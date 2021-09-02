Дидье Дешам прокомментировал ничью в матче Франция – Босния и Герцеговина

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал результат матча с Боснией и Герцеговиной (1:1). в отборе на ЧМ-2022. На 51-й минуте сборная Франции осталась в меньшинстве, прямую красную карточку получил Жюль Кунде.

«Очевидно, что с 10 футболистами сложнее. У нас были шансы, но это не тот результат, который мы хотели. Конечно, мы хотели получить три очка, но эти квалификационные кампании трудны для всех. У нас есть ещё одно очко, и нам нужно будет искать больше в оставшихся матчах», — приводит слова Дешама официальный сайт УЕФА.

Франция набрала восемь очков и упрочила лидерство в турнирной таблице группы D. Второе место здесь занимает сборная Украины (4). Босния и Герцеговина набрала два очка и поднялась на 4-е место в турнирной таблице.

В следующем туре Франция сыграет в гостях с Украиной, а Босния и Герцеговина будет принимать Казахстан.