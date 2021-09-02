Полузащитник «Пари Сен-Жермен» и национальной команды Аргентины Анхель Ди Мария назвал худшего тренера в своей карьере.

«Мне было всё равно на седьмой номер в «Манчестер Юнайтед». Сперва со мной много говорили об этом, но это была просто футболка. «Моей проблемой в Манчестере был тренер. Ван Гал был худшим тренером в моей карьере. Я забивал, ассистировал, а на следующий день он показывал мне мои неуместные передачи. Он отказался от меня в первый же день, ему не нравилось, что игроки были важнее, чем он», приводит слова Ди Марии Daily Express со ссылкой на TyC Sports.

Ди Мария защищал цвета «Манчестер Юнайтед» с 2014 по 2015 год, после чего перешел в «ПСЖ». Контракт аргентинца с парижанами рассчитан до 2022 года.