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Губерниев о матче Россия – Хорватия: игра тут лучше слов, Карпин всё просчитал верно

Губерниев о матче Россия – Хорватия: игра тут лучше слов, Карпин всё просчитал верно
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Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал результат матча сборной России с Хорватией (1:1) в отборе ЧМ-2022.

«Сама игра тут лучше слов. Новый тренер всё просчитал верно. Раскрываться нельзя. Проигрывать нельзя. Да, можно при этом и не выиграть. Но это не так страшно. Личные встречи значения вообще иметь не будут. Тут главное не дать именно хорватам набрать три очка. Кстати Словения со Словакией тоже вничью сыграли. Так что стратегически пока всё верно. Хорваты сильнее нас. Мы им не проиграли. Соперников по группе не отпустили. Кстати, и замены сыграли у нас! Нужно брать 6 очков дальше. С теми, кто слабее», — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Сборная России за четыре проведённых тура набрала семь очков и занимает второе место в турнирной таблице группы H. Национальная команда Хорватии (7) – находится выше по дополнительным показателям.

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