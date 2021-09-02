Усман Дембеле готов продлить контракт с «Барселоной» со снижением зарплаты

24-летний французский форвард каталонской «Барселоны» Усман Дембеле намерен продлить свой действующий контракт с сине-гранатовыми. Об этом сообщает журналист TyC Sports Мигель Бласкес в «Твиттере».
По информации источника, Дембеле уже сообщил руководству «Барселоны», что желает продолжить выступления на «Камп Ноу». Французский нападающий уже осведомлён о финансовом положении клуба и намерен продлить свой контракт, пойдя на снижение зарплаты.
Напомним, в июне стало известно, что Усман Дембеле пропустит четыре месяца из-за травмы. Форвард покинул расположение сборной Франции, выступающей на чемпионате Европы, из-за проблем с ногой. У Дембеле была диагностирована серьёзная травма двуглавой мышцы бедра правой ноги.
В минувшем сезоне французский футболист принял участие в 30 матчах чемпионата Испании, забил шесть голов и отдал три результативные передачи. На Евро-2020 Дембеле сыграл в двух матчах группового этапа и не отметился результативными действиями.
- 2 сентября 2021
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