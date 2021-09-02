Новичок «Локомотива» Гирано Керк прибыл в Москву

25-летний нидерландский вингер Гирано Керк, перешедший из «Утрехта» в московский «Локомотив», прибыл в столицу России. Об этом информирует пресс-служба железнодорожников в «Твиттере».
«Друзья, всем привет в московском «Локомотиве»!» — гласит короткий комментарий Керка в опубликованном видео.
Видео доступно в «твиттере» «Локомотива».
Ранее стало известно, что соглашение 25-летнего нидерландского футболиста с московским клубом рассчитано на четыре года. Керк будет выступать за «Локомотив» под 7-м номером. Он стал первым игроком из Нидерландов в истории московского клуба.
Напомним, Керк выступал за основную команду «Утрехта» с 2014 года. В минувшем сезоне Керк забил 8 мячей и сделал 4 голевые передачи в 36 матчах чемпионата Нидерландов. В сезоне-2021/2022 он провёл за «Утрехт» два матча, но результативными действиями не отметился. Минувшим летом интерес к Гирано проявляли «Верона», «Кальяри» и «Лидс».
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