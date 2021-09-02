Уткин: судя по тому, что мы увидели на Евро-2020, сборная России стала гораздо смелее

Известный журналист Василий Уткин прокомментировал результат матча четвёртого тура отборочного цикла к ЧМ-2022 между сборными России и Хорватии (0:0), который стал дебютным для Валерия Карпина на посту главного тренера национальной команды.

«Полагаю, всем очень хочется ответов на главные вопросы, но ничья, сама по себе, ничего существенного не меняет, не даёт каких-то акцентированных тезисов, точно также сейчас не время искать и окончательные ответы.

Получить ответов на все вопросы сегодня получить мы никак не могли. Если предположить, что сегодня сборная России провела бы три успешные контратаки и забила бы три мяча, не пропустив ни одного, — это бы тоже не было ответом на вопросы, это было бы самообольщение. Совершенно очевидно, что команда даже толком не потренировалась друг с другом, но мне очень нравятся кадровые акценты, сделанные в этой команде, нравится, что в команде появляется больше игроков атакующих по своему амплуа.

Выход Заболотного во втором тайме, наверное, себя оправдал, потому что сборная России стала чаще цепляться за мяч, но к обострениям всё-таки приводили совершенно другие ситуации.

Ближе к победе конечно были хорваты и во втором тайме они нас существенно перебили, думаю, что они точно были ближе нас к голу и сожалеть об упущенных возможностях должны именно они.

Показал ли Карпин, то что он обещал? Он обещал, что сборная будет играть смело и по тому, что мы увидели на Евро-2020, определённо, что сборная стала играть гораздо смелее. Вернёмся здесь и к выбору атакующих футболистов, и к серьёзному доверию довольно юному Захаряну, который просто может стать новой физиономией сборной. Мне кажется, то что Карпин обещал, то он и собирается делать», — сказал Уткин в видеоролике, опубликованном на YouTube.