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Ничья в матче Россия — Хорватия и переход игрока «Челси» в «Локомотив». Главное к утру

Ничья в матче Россия — Хорватия и переход игрока «Челси» в «Локомотив». Главное к утру
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Сборная России провела первый матч под руководством Валерия Карпина, московский «Локомотив» объявил о переходе футболиста лондонского «Челси», а Криштиану Роналду отметился знаменательным статистическим достижением – главное к утру в подборке «Чемпионата».

  1. Сборная России сыграла вничью с Хорватией в первом матче под руководством Валерия Карпина.
  2. «Локомотив» объявил об аренде атакующего полузащитника «Челси» Фаустино Анджорина.
  3. Роналду стал лучшим бомбардиром в истории сборных, забив в ворота Ирландии.
  4. «Авангард» всухую крупно обыграл ЦСКА, став обладателем Кубка Открытия КХЛ.
  5. «Зенит» через РФС и УЕФА пытается добиться равных условий проведения матча с «Челси».
  6. Даниил Медведев одержал уверенную победу во втором круге US Open — 2021.
  7. Наставник Хорватии Златко Далич рассказал, чем его удивил Валерий Карпин.
  8. Фуркад заявил, что привившиеся «Спутником» россияне не смогут выступить на его фестивале.
  9. Сборная Украины не смогла переиграть Казахстан в драматичном матче отбора ЧМ-2022.
  10. Бразилия пожаловалась на «Зенит» в ФИФА из-за требования вернуть Малкома и Клаудиньо.
  11. Капризов продлит контракт с «Уайлд». У него будет самый высокий кэпхит в истории клуба.
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