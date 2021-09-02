Ничья в матче Россия — Хорватия и переход игрока «Челси» в «Локомотив». Главное к утру
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Сборная России провела первый матч под руководством Валерия Карпина, московский «Локомотив» объявил о переходе футболиста лондонского «Челси», а Криштиану Роналду отметился знаменательным статистическим достижением – главное к утру в подборке «Чемпионата».
- Сборная России сыграла вничью с Хорватией в первом матче под руководством Валерия Карпина.
- «Локомотив» объявил об аренде атакующего полузащитника «Челси» Фаустино Анджорина.
- Роналду стал лучшим бомбардиром в истории сборных, забив в ворота Ирландии.
- «Авангард» всухую крупно обыграл ЦСКА, став обладателем Кубка Открытия КХЛ.
- «Зенит» через РФС и УЕФА пытается добиться равных условий проведения матча с «Челси».
- Даниил Медведев одержал уверенную победу во втором круге US Open — 2021.
- Наставник Хорватии Златко Далич рассказал, чем его удивил Валерий Карпин.
- Фуркад заявил, что привившиеся «Спутником» россияне не смогут выступить на его фестивале.
- Сборная Украины не смогла переиграть Казахстан в драматичном матче отбора ЧМ-2022.
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- Капризов продлит контракт с «Уайлд». У него будет самый высокий кэпхит в истории клуба.
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