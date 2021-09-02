Ничья в матче Россия — Хорватия и переход игрока «Челси» в «Локомотив». Главное к утру

Сборная России провела первый матч под руководством Валерия Карпина, московский «Локомотив» объявил о переходе футболиста лондонского «Челси», а Криштиану Роналду отметился знаменательным статистическим достижением – главное к утру в подборке «Чемпионата».