Министр спорта России Матыцин заявил, что наличие лимита на легионеров в РПЛ обязательно

Министр спорта России Олег Матыцин сообщил, что в Российской Премьер-Лиге в обязательном порядке должен существовать лимит на легионеров.



«Лимит обязательно должен быть. Но он должен быть сформулирован и иметь определённую цель. Его формат может обсуждаться, он, как и сейчас, может касаться заявки команды, ведь вряд ли те же клубы будут покупать иностранных игроков, чтобы они сидели на лавке. Мы понимаем, что если, теоретически, будет снят лимит на легионеров и во всех наших клубах будут играть иностранцы, то из кого мы будем формировать сборную? Как конкурировать нашим спортсменам», — приводит слова Матыцина «Р-Спорт».



В настоящее время в РПЛ разрешено включать в заявку не более восьми иностранцев.



Разговор о необходимости реформ в российском футболе вновь возник после неудачного выступления сборной страны на чемпионате Европы — 2020. Там россияне заняли последнее место в группе и не смогли выйти в плей-офф. Вскоре сборную покинул Станислав Черчесов, руководивший национальной командой с 2016 года. Его сменил Валерий Карпин.

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