«ПСЖ» отклонил предложение «Реала» по Мбаппе по решению эмира Катара

Решение по возможному трансферу 22-летнего французского форварда Килиана Мбаппе из «Пари Сен-Жермен» в мадридский «Реал» принималось лично эмиром Катара Хамадом Аль-Тани. Об этом информирует BeSoccer со ссылкой на L’Equipe.
Как отмечает источник, в совете директоров «ПСЖ» были серьёзные сомнения. Некоторые участники посчитали, что имеет больше смысла заработать более € 200 млн за уход форварда, чем потерять его позднее бесплатно. Ключевым стало мнение эмира Катара, который желает увидеть в деле трио форвардов Лионель Месси – Килиан Мбаппе – Неймар.
Напомним, действующий контракт Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до 30 июня 2022 года. Килиан выступает за «ПСЖ» с 2017 года, а до этого защищал цвета «Монако». В прошлом сезоне чемпионата Франции форвард принял участие в 31 матче, забил 27 голов и сделал семь результативных передач. Также на его счету восемь голов в 10 играх в Лиге чемпионов. На чемпионате Европы — 2020 Мбаппе принял участие в четырёх играх и отметился одним ассистом.
- 2 сентября 2021
-
08:48
-
08:30
-
08:28
-
07:53
-
07:37
-
07:21
-
07:15
-
07:01
-
06:36
-
06:27
-
06:01
-
05:52
-
05:39
-
05:22
-
04:55
-
04:40
-
04:13
-
03:57
-
03:18
-
03:11
-
02:08
-
01:54
-
01:45
-
01:39
-
01:25
-
01:18
-
01:10
-
00:58
-
00:53
-
00:44
-
00:41
-
00:40
-
00:40
-
00:40
-
00:38