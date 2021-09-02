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«ПСЖ» отклонил предложение «Реала» по Мбаппе по решению эмира Катара

«ПСЖ» отклонил предложение «Реала» по Мбаппе по решению эмира Катара
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Решение по возможному трансферу 22-летнего французского форварда Килиана Мбаппе из «Пари Сен-Жермен» в мадридский «Реал» принималось лично эмиром Катара Хамадом Аль-Тани. Об этом информирует BeSoccer со ссылкой на L’Equipe.

Как отмечает источник, в совете директоров «ПСЖ» были серьёзные сомнения. Некоторые участники посчитали, что имеет больше смысла заработать более € 200 млн за уход форварда, чем потерять его позднее бесплатно. Ключевым стало мнение эмира Катара, который желает увидеть в деле трио форвардов Лионель МессиКилиан МбаппеНеймар.

Напомним, действующий контракт Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до 30 июня 2022 года. Килиан выступает за «ПСЖ» с 2017 года, а до этого защищал цвета «Монако». В прошлом сезоне чемпионата Франции форвард принял участие в 31 матче, забил 27 голов и сделал семь результативных передач. Также на его счету восемь голов в 10 играх в Лиге чемпионов. На чемпионате Европы — 2020 Мбаппе принял участие в четырёх играх и отметился одним ассистом.

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