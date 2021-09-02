«Спартак» пошутил о награде лучшему игроку матча в сборной России для Джикии

Защитник и капитан «Спартака» Георгий Джикия получил награду лучшему игроку матча отбора ЧМ-2022 Россия – Хорватия. Пресс-служба красно-белых не упустила шанс по-доброму пошутить над своим футболистом по этому поводу.
«В этом мире неизбежны только смерть, налоги и награда лучшему игроку матча в сборной России для Георгия Джикии.
Уже четвёртая подобная награда для капитана в этом году! До этого наш защитник признавался лучшим в играх со Словакией, Польшей и Болгарией», — написала пресс-служба «Спартака» в «Твиттере».
1 сентября состоялся матч четвёртого тура отборочного цикла к чемпионату мира – 2022, в котором сыграли сборные России и Хорватии. Встреча прошла на поле стадиона «Лужники» в Москве. Матч завершился ничейным исходом – 0:0.
Сборная России за четыре проведённых тура набрала семь очков и занимает второе место в турнирной таблице группы H. Национальная команда Хорватии (7) – находится выше по дополнительным показателям.
- 2 сентября 2021
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