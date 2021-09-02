Валерий Газзаев прокомментировал ничью в матче Россия — Хорватия

Бывший главный тренер сборной России и ЦСКА, депутат Государственной Думы Валерий Газзаев поделился впечатлениями от матча квалификации ЧМ-2022 с национальной командой Хорватии. Встреча закончилась со счётом 0:0. Этот матч стал дебютным для Валерия Карпина в качестве главного тренера национальной команды.
«По игре сборной России можно отметить, что чувствовалось у игроков огромное желание, было много старания, в принципе игра была равная. Не скажешь, что было много моментов, обе команды очень осторожно играли, подтвердили свое лидерство. Обе команды очень внимательно играли в обороне, поэтому в целом результат закономерен.
Я бы хотел отметить дебют Захаряна, очень приятные впечатление оставил, если будет развиваться, вырастет хорошим мастером. Конечно, желательно было бы выиграть в домашней игре, моменты были неплохие. Мне кажется, что такой убойный момент был в конце у Антона Заболотного, покатил бы он назад на Зелимхана Бакаева, а тот бы в пустые забивал, поспешил с ударом Заболотный. В такой игре хотелось бы, чтобы выиграли, тогда можно было бы говорить уверенно о выходе из группы, а так, эти две команды, наверное, и разыграют первое место», — цитирует Газзаева ТАСС.
- 2 сентября 2021
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