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Андре Онана, дисквалифицированный за допинг, бесплатно перейдёт в «Интер»

Андре Онана, дисквалифицированный за допинг, бесплатно перейдёт в «Интер»
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Голкипер «Аякса» Андре Онана принял решение по поводу своего будущего. Камерунский вратарь отказался от пролонгации контракт с амстердамским клубом. Летом 2022 года он на правах свободного агента станет игроком миланского «Интера», информирует инсайдер Никола Скира в своём «твиттере».

«Нерадзурри» ведут переговоры с Онана по поводу контракта сроком на четыре года. Финансовые детали сотрудничества камерунца с «Интером» пока не согласованы.

Андре Онана является воспитанником «Барселоны». Он присоединился к «Аяксу» в январе 2015 года. С тех пор вратарь провёл за амстердамский клуб 204 матча, пропустив в них 180 мячей.

В феврале Онана был дисквалифицирован на год за нарушение антидопинговых правил, в его анализах обнаружили запрещённый препарат. Дисквалификация истекает в феврале 2022-го, однако Спортивный арбитражный суд может смягчить наказание.

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