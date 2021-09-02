38-летний Рибери хочет получать в «Вероне» € 1,8 млн. Клуб не готов платить ему эту сумму

Полузащитник Франк Рибери, который находится в статусе свободного агента, может вернуться в итальянскую Серию А. Ранее сообщалось, что 38-летний француз согласовал контракт с «Вероной». Но по актуальной информации, камнем преткновения в переговорах могут стать завышенные финансовые требования футболиста, информирует инсайдер Николо Скира в своём «твиттере».
По данным источника, Рибери хочет получить в «Вероне» € 1,8 млн по контракту до 2022 года. Руководство клуба считает эту сумму завышенной. Однако «Верона» по-прежнему заинтересована в Рибери, если игрок снизит свои финансовые аппетиты.
В настоящее время Франк тренируется с «Баварией». Футболист в составе мюнхенцев восемь раз становился чемпионом Германии, шесть раз побеждал в Кубке Германии и выигрывал Лигу чемпионов.
Последние два сезона Рибери защищал цвета «Фиорентины». В минувшем сезоне Серии А Франк провёл 29 матчей, в которых отличился двумя голами и шестью результативными передачами. После окончания сезона «Фиорентина» не стала предлагать новый контракт футболисту.
В августе сообщалось о возможном возвращении Рибери в «Баварию», однако позднее в руководстве клуба опровергли эту информацию.
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